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Портал документов ВУЗ.ИНФО – удобный сервис для заказа любых документов установленного образца. На нашем портале вы всегда можете купить диплом, аттестат, удостоверение, справку или сертификат. Любой документ будет изготовлен максимально качественно и в сжатые сроки. Наши отзывы говорят сами за себя — клиенты нам доверяют и всегда возвращаются только к нам!
Диплом об образовании – это основной документ, который требуются при устройстве на работу. Получить престижную, высокооплачиваемую работу без диплома о соответствующем образовании – практически нереально, а без аттестата о среднем образовании нельзя поступить в современный вуз. Где купить диплом об образовании, если по каким-то причинам у вас его нет? Как купить школьный аттестат, если вы опасаетесь подделок? Компания берет на себя все хлопоты по изготовлению дипломов, чтобы вы смогли устроиться на хорошую работу и жить безбедно.
Все желающие могут купить диплом новейшего или старого образца, а также справки, удостоверения, аттестаты и другие документы, необходимые для того, чтобы стать полноценным членом общества, успешным и уверенным в себе человеком.
Мы изготавливаем не только российские документы — можем сделать любую справку на иностранном языке от других государств по вашему образцу.
Ассортимент документов, которые мы выпускаем, весьма широк. Любой можно заказать, оставив заявку на сайте. Консультанты перезвонят, чтобы уточнить детали и в течение 2-х дней у вас в руках будет готовый диплом или удостоверение. Купить диплом о высшем образовании или справку теперь – не проблема.
Опасайтесь мошенников на рынке дипломов!
В нашей стране мошенники активизировались во всех сферах жизни. На Авито уже невозможно нормально купить товар, а Колл-центры Сбербанка находятся в местах не столь отдалённых. Наша отрасль продажи дипломов тоже не осталась в стороне. Поэтому хотелось бы вас предупредить перед покупкой документов в Интернете. Даже если вы решите купить на другом сайте, чтобы вы могли проверить изготовителя. Вы спросите какой прок нам от такой щедрости? Мы не хотим чтобы подрывалось доверие к отрасли. И чтобы как можно меньше проходимцев было в нашем деле. Итак, на что обратить внимание:
- Требуйте скан документа до оплаты! Это не сложно — положить документ в сканер и выслать вам в хорошем разрешении. На худой конец — сфотографировать. Вы имеете на это право — вы клиент и вы платите деньги.
- Читайте отзывы на сайте — если они все стандартные и без единой ошибки — тут есть повод задуматься! Значит на данном сайте все отзывы написали владельцы. Ещё удобно посмотреть даты рядом с отзывами. Если они все добавлены в один день, то отзывы не настоящие!
- Проверяйте внимательно макет — непрофессиональные изготовители часто допускают детские ошибки, да и профессионалы иногда этим грешат. Просто если вы заплатите профессионалам, то они переделают документ. А если исполнителям без репутации, то они просто выключат телефон.
- Поищите название компании в соцсетях. Если у компании нет имени и она не ведёт социальные профили то завтра вы их уже не найдёте в огромном количестве сайтов данной тематики.
- Если вы делаете диплом, то не поленитесь зайти на сайт ВУЗа и найти настоящую действующую печать в документах. Мы например так всегда делаем. Непрофессионалы все печати делают с одного образца — так проще по времени и трудозатратам, но это неправильно. Проверяйте в печати каждую букву и цифру, ИНН и ОГРН.
- Если на сайте цены намного ниже рынка — это опять же повод призадуматься! Видимо качество бланков оставляет желать лучшего.
- Пролистайте другие страницы сайта, кроме целевой — посмотрите как оформлены формы заказа. Если форма заказа одна на все документы, то сайт явно сделан на скорую руку.
- Смотрите чтобы сайт был на протоколе https — это защищенный протокол передачи данных и при заполнении формы на таком сайте ваши личные данные не смогут попасть к третьим лицам (мошенникам, силовикам и т.п.). Проверить наличие протокола очень просто — в браузере в поисковой строке рядом с адресом сайта должен быть закрытый замочек (как на картинке ниже)
Если следовать этим правилам — можно без проблем найти добросовестную компанию по изготовлению документов. Хочется чтобы наша отрасль не отпугивала клиентов, а всякие нехорошие личности покинули её, оставшись без работы. Почитайте также как не попасть впросак при покупке диплома. Надеюсь наши советы помогут вам в приобретении качественных документов!
Мы — профессионалы на рынке дипломов!
Оплата за услуги изготовления документов производится следующими способами:
- наличными курьеру (в Москве и в Петербурге)
- оплата на карту Сбербанк;
- оплата на карту Тинькофф;
- оплата на кошелек Киви;
- оплата на кошелек Ю-Мани (бывшие Яндекс-Деньги);
- оплата с помощью сервиса WebMoney;
Если вы не в Москве, то предварительно сможете увидеть макет и скан-копию документа и удостовериться, что готовый заказ полностью соответствует заявке. Купить диплом очень просто. От вас требуется найти страницу с нужным документом на сайте и заполнить форму заказа. И в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер, обсудит все детали и отдаст заявку в работу.
Компания осуществляет доставку документов курьером, экспресс-доставкой, Почтой России. Срок доставки от 1 до 12 дней. Теперь купить диплом вуза даже в самом удаленном уголке страны не проблема.
ВУЗ.ИНФО не делает медицинские дипломы. ВУЗ.ИНФО делает документы ЗАГСА — свидетельства о рождении, заключении/расторжении брака.
ВУЗ.ИНФО изготавливает дипломы только на оригинальных бланках ГоЗнак. Все готовые дипломы – настоящий стандарт качества, мы дорожим репутацией фирмы и каждым покупателем лично: при заказе нескольких документов клиенту предоставляется скидка.